قفزت أسعار الذهب في الأسواق السودانية، مدفوعة بالتراجع المتواصل للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، إلى جانب الارتفاع الذي شهدته أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية. وبلغ سعر غرام الذهب الخام في السوق السودانية نحو 850 ألف جنيه، بينما تراوح سعر غرام الذهب المشغول بين 950 و980 ألف جنيه، في وقت تستمر فيه الأسعار المحلية في تسجيل مستويات مرتفعة.



تراجع سعر الصرف



وسجل الجنيه السوداني تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية بعدما تجاوز الدولار في السوق الموازية حاجز 7000 جنيه لأول مرة، فيما تراوح سعر الدولار في البنوك السودانية بين 3,022 جنيهاً و4,367 جنيهاً، وفقاً لموقع «المشهد» السوداني.



وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح: «إن الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يمثل العامل الرئيسي وراء صعود الذهب محلياً، بالتزامن مع الزيادة المسجلة في الأسعار العالمية». وأوضح أن سوق الذهب السودانية تتأثر بصورة مباشرة بحركة أسعار الصرف، إذ تنتقل تأثيرات ارتفاع العملات الأجنبية سريعاً إلى أسعار المعدن النفيس داخل الأسواق المحلية.



ضغوط متزايدة



ويأتي ارتفاع الذهب في السودان في وقت تشهد فيه العملة المحلية ضغوطاً متزايدة، ما يجعل المعدن النفيس أحد الأصول التي تتأثر سريعاً بتقلبات سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه.



وواصل سعر الذهب مكاسبه اليوم، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي قد تحسم التوقعات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وعالمياً، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4,437.08 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 4,483.30 دولار.