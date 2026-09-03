استحوذت منطقتا الرياض والقصيم على نحو 48% من إجمالي الأراضي السكنية التي طرحتها وزارة البلديات والإسكان عبر منصة «سكني» منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس 2026، في وقت بلغ فيه إجمالي الأراضي المطروحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 9,733 قطعة موزعة على 54 مخططًا سكنيًا في مناطق المملكة.

وبحسب بيانات وزارة البلديات والإسكان، تصدرت منطقة الرياض المناطق من حيث عدد الأراضي المطروحة بـ2,322 قطعة، تلتها القصيم بفارق محدود مسجلة 2,303 قطع، ليصل مجموع ما طرح في المنطقتين إلى 4,625 قطعة، بما يعادل نحو 47.5% من إجمالي الأراضي المطروحة على مستوى المملكة خلال الفترة.

المناطق الأربع الأولى

وجاءت منطقة حائل في المرتبة التالية بـ1,369 قطعة، ثم مكة المكرمة بـ1,227 قطعة، فيما توزعت بقية الأراضي على مناطق المملكة الأخرى.

وتكشف قراءة أرقام المناطق الأربع الأولى أن الرياض والقصيم وحائل ومكة المكرمة استحوذت مجتمعة على نحو 74% من كامل الأراضي السكنية المطروحة خلال الأشهر الثمانية، بإجمالي 7,221 قطعة، مقابل نحو 26% توزعت على بقية المناطق.

وعلى مستوى حركة الطرح الشهرية، سجل مايو أعلى مستوى منذ بداية العام بإتاحة 2,002 قطعة سكنية، فيما حل يوليو ثانيًا بـ1,830 قطعة، ثم أغسطس بـ1,755 قطعة، ما يعكس تركز جزء كبير من المعروض الجديد خلال أشهر محددة من العام.