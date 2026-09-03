تم تكريم شركة المراعي خلال مؤتمر «ليب 2026» تقديرًا لمبادراتها ونجاحها في تحقيق تقدم كبير في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة وتبنّي تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في أعمالها وفي إدارة سلاسل الإمداد وأنظمة الإنتاج وغيرها.

وتسلّم التكريم الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، الأستاذ فواز الجاسر، خلال فعاليات المؤتمر الذي يعد أحد أبرز الفعاليات التقنية العالمية التي تستضيفها المملكة، والذي يجمع قادة التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين وصُنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم لاستعراض التقنيات التحويلية في مختلف القطاعات.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لخبرة شركة المراعي، أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم، في دمج القدرات الرقمية عبر سلسلة القيمة للإسهام في تحقيق المرونة والكفاءة في أنظمة إنتاج الغذاء والاستثمار في الابتكار والجهود التي تدعم الأمن الغذائي والاستدامة على المدى الطويل لتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين.

يُذكر أن مؤتمر «ليب» يُعقد سنويًا في الرياض، ويُعد منصة عالمية للابتكار والتحول الرقمي، حيث يجمع كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الحكومية لاستكشاف التقنيات التي تُشكّل المستقبل. وقد انطلق المؤتمر تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأصبح أحد أكبر التجمعات التقنية في العالم.