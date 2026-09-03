يصنّف كود الطرق السعودي مرافق مواقف المركبات إلى ثلاثة أنواع رئيسة، تُحدَّد وفق مواقعها وطبيعة تصميمها، بما يضمن تنظيمها ومواءمة تخطيطها مع احتياجات الطرق والمنشآت والمستخدمين، ويعزز جودة الحياة ومستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

ويشمل التصنيف المواقف الواقعة على الطريق، وهي المساحات المخصصة لوقوف المركبات على جانبيه، وتُعد جزءًا من بيئة الطريق المباشرة. كما يشمل المواقف الواقعة خارج الطريق، التي تُنشأ بوصفها مرافق مستقلة بعيدة عن الحركة المرورية؛ مثل الساحات المخصصة لاستيعاب المركبات خارج المسار الرئيس. أما النوع الثالث فهو المواقف متعددة الطوابق، التي تُنفذ داخل مبانٍ أو منشآت فوق سطح الأرض أو تحته، لتوفير مساحات منظمة ومرنة لوقوف المركبات.

ويمثل الكود مرجعًا فنيًا شاملًا للجهات المعنية بقطاع الطرق، إذ يوفّر الإرشادات والمعايير والرسومات الفنية اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يضمن بلوغ الحد الأدنى المقبول من الجودة والكفاءة والاستدامة.

كما يسهم (الكود) في توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، عبر منظومة تنظيمية متكاملة تغطي دورة حياة الطريق من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة، بما يعزز الامتثال التشريعي ويرفع جودة الأعمال بشكل منهجي ومستدام، ويواكب مستهدفات تطوير قطاع الطرق وتحسين تجربة مستخدميه.