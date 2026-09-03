نفذت وزارة التجارة أكثر من (20) ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.

وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمنًا السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح «الباركود» الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة».