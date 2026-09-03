ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لارتكابه مخالفة رعي 60 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل تبلغ 500 ريال لكل متن، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مع ضمان سرية البلاغات.

وفي منطقة مكة المكرمة، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء تنفيذ مهامها في تطبيق نظام البيئة من ضبط مواطنين مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهما بندقيتان ناريتان و778 ذخيرة منوعة وثلاثة كائنات فطرية مصيدة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما. وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرّم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية دون ترخيص تبلغ 80 ألف ريال، والصيد دون ترخيص عشرة آلاف ريال، والصيد في الأماكن المحظور الصيد فيها خمسة آلاف ريال، وصيد طائر الجرجس دون ترخيص ألفي ريال، مع الدعوة إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة عبر الأرقام المخصصة.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية في منطقة المدينة المنورة، لاستغلالهما الرواسب، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المعتمدة، مع التعامل مع البلاغات بسرية تامة.