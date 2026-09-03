تفقّد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ميناء جدة الإسلامي، مطّلعًا على سير العمل في مرافقه والعمليات التشغيلية واللوجستية التي يقدمها، وذلك ضمن متابعة أعمال ومشروعات القطاع البحري واللوجستي في المحافظة.

وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله إلى البرج الإداري بالميناء نائب رئيس عمليات موانئ (الساحل الغربي) سعود بن طماح العنيني، والمدير العام التنفيذي لميناء جدة الإسلامي الكابتن بحري علي بن سالم المحوري، وعدد من القيادات الأمنية والحكومية.

وزار المحافظ مركز القيادة والسيطرة وبناء القدرة، واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات ومتابعة حركة المناولة داخل الميناء، ودور الأنظمة التقنية في دعم كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات.

وشاهد عرضًا مرئيًا استعرض أبرز العمليات والخدمات التي ينفذها الميناء، والجهود المبذولة لتطوير بنيته التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز جودة الخدمات البحرية، بما يعزز مكانته في منظومة التجارة البحرية ويرسّخ ارتباط موانئ المملكة بشبكة النقل البحري العالمية.

وتجوّل الأمير سعود بن جلوي في محطة بوابة البحر الأحمر، مطّلعًا على مرافقها وآلية سير العمليات والمهام التشغيلية فيها، كما تفقّد برج المراقبة البحري واطّلع على أحدث التقنيات المستخدمة في دخول وخروج السفن.

وتأتي زيارة المحافظ ضمن الجولات الميدانية للمنشآت الحيوية في جدة، للوقوف على جاهزية الخدمات التشغيلية، ولا سيما المرتبطة بالقطاع اللوجستي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة.