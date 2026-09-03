يواصل المنتدى السعودي للإعلام مبادرة «The STORM ROOM» في نسختها الثالثة، بهدف تمكين المواهب الإعلامية وتحفيزها على ابتكار أفكار قابلة للتنفيذ وتحويلها إلى مشاريع إعلامية نوعية، بما يدعم الجيل الجديد من صناع المحتوى والممارسين والمهتمين بصناعة الإعلام.

وتوفر المبادرة بيئة تجمع المعرفة والتطبيق والعصف الذهني والخبرة، من خلال ورش متخصصة يشارك في كل منها 15 إلى 20 مشاركًا من المواهب الإعلامية الصاعدة وطلاب الإعلام وصناع المحتوى والمحترفين والمهتمين بالمجال، بالتعاون مع شركاء متخصصين.

وتتضمن الورش جلسات معرفية وتطبيقية، تليها جلسات عصف ذهني لتطوير أفكار مرتبطة بموضوع الورشة واختيار الأكثر أثرًا وجدوى، تمهيدًا لدراسة تطويرها وتبنيها وتنفيذها بالتعاون مع أصحابها.

وتستهدف المبادرة، قبل انطلاق المنتدى السعودي للإعلام، تنفيذ 2 إلى 3 ورش متخصصة بمشاركة تتراوح بين 45 و60 مشاركًا، بالشراكة مع جهات وخبرات إعلامية، بما يعزز التعاون بين المواهب والجهات المتخصصة، ويفتح المجال لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع إعلامية قابلة للتنفيذ.