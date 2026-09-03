أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المجلس تمثل أولوية إستراتيجية ومحورًا أساسيًا في مسيرة العمل الخليجي المشترك، انطلاقًا من اهتمام الدول الأعضاء بتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في المنامة برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني وائل المبارك، وبحضور الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي في دول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى المنعقد في جدة أبريل الماضي أفضى إلى توجيهات لتعزيز جاهزية دول المجلس في مواجهة الأزمات، من بينها دراسة إنشاء مناطق للخزن الإستراتيجي الخليجي.

واستعرض أبرز الجهود الوطنية في هذا المجال؛ ومنها توظيف الإمارات للتقنيات الزراعية في تطوير محاصيل نوعية، وتعزيز المملكة لمخزونها الإستراتيجي من الأغذية ومنظومة الإنذار المبكر، وتنفيذ قطر لإستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2030، إلى جانب برامج مماثلة في البحرين وعُمان والكويت، مؤكدًا أن هذه الجهود تشكل رافدًا أساسيًا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي.