قتلت الشرطة الإسرائيلية، (الجمعة)، فلسطينياً قرب باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وبحسب الشرطة، فإن الفلسطيني حاول طعن أفراد من حرس الحدود بسكين.



وذكرت الشرطة في بيان على منصة «إكس» أن الرجل، البالغ من العمر 33 عاماً ومن سكان القدس الشرقية، اقترب من قوة أمنية في المنطقة وحاول طعن أفرادها، مما دفع عناصرها إلى إطلاق النار عليه، زاعمة أنها عثرت بحوزته على سكين.



وأفادت الشرطة بعدم وقوع إصابات بين أفراد قوات الأمن الإسرائيلية أو المدنيين، مبينة أن الحادثة وقعت نحو الساعة 3:45 فجراً، فيما وصل قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية، أفشالوم فيلد، إلى موقع الحادث لإجراء تقييم أمني.

الشاب القتيل

في المقابل، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقتل الفلسطيني، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت طوقاً عسكرياً حول باب العامود ومحيط البلدة القديمة.



وذكرت محافظة القدس أن عدد القتلى في المحافظة منذ بداية العام ارتفع إلى 17 شخصاً بعد وفاة الشاب إبراهيم الهندي (33 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود في القدس المحتلة.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً من داخل المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة.



وفي غزة، قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، موضحة أن آليات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق خان يونس.