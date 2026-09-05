أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها تسجيل 1086 إصابة بفايروس غرب النيل مكتسبة محلياً في 15 دولة أوروبية، منذ بدء موسم انتقال العدوى هذا العام وحتى 3 سبتمبر.

وأوضح المركز، في أحدث تحديث أسبوعي صدر الجمعة، أن أعداد الإصابات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كانت قد بلغت نحو 240 حالة فقط في سبع دول مطلع أغسطس.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات بـ516 حالة، تلتها اليونان بـ284 حالة، ثم إسبانيا بـ88 حالة.

وبلغ إجمالي المناطق الأوروبية التي رُصدت فيها إصابات 144 منطقة، بينها 62 منطقة في إيطاليا.

وحذر المركز من أن الأرقام المعلنة قد لا تعكس بصورة كاملة حجم انتشار الفايروس وانتقال العدوى في أوروبا.

ينتقل فايروس غرب النيل بشكل رئيسي عبر البعوض الذي يلتقط الفايروس من الطيور البرية المصابة، ويمكن للبعوض المصاب بعد ذلك نقل العدوى إلى الإنسان.