رفعت صحيفتا «سياتل تايمز» و«نيوزداي» الأمريكيتان دعوى قضائية ضد شركتي «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، متهمتين إياهما باستخدام محتوى صحفي دون إذن لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن الشركتين جمعتا محتوى من موقعي الصحيفتين، بما في ذلك مواد متاحة خلف جدران الدفع، وأدرجتا مقالات في مجموعات بيانات استُخدمت لتطوير وتشغيل منتجات مثل «شات جي بي تي» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي في محرك «بينغ».

وقالت الصحيفتان إن أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركتين أصبحت قادرة على إعادة إنتاج أجزاء من تقاريرهما، أو تقديم إعادة صياغة قريبة جداً من النصوص الأصلية، وهو ما اعتبرتا أنه قد يقلل من حاجة المستخدمين إلى زيارة موقعيهما أو الاشتراك في خدماتهما المدفوعة، وفقاً لما أوردته «رويترز».

ونقلت «سياتل تايمز» عن رئيسها ومديرها التنفيذي آلان فيسكو قوله إن الصحيفة «تؤمن بشدة بضرورة الدفاع عن محتواها»، مشيراً إلى أنها تنفق ملايين الدولارات سنوياً لإنتاج المواد الصحفية، وأنها ترفض استخدام هذا المحتوى دون موافقتها أو الحصول على تعويض.

من جانبها، قالت «أوبن إيه آي» إن نماذجها تعتمد في تدريبها على بيانات متاحة للجمهور، وإن استخدامها لهذه البيانات يستند إلى مبدأ «الاستخدام العادل»، دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى تفاصيل الدعوى.

أما «مايكروسوفت»، فأعربت عن استغرابها من الدعوى، مؤكدة في الوقت نفسه تقديرها لأهمية الصحافة المحلية واستعدادها للحوار مع الصحيفتين والتوصل إلى حلول للنزاع.