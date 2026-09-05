لقي شخص حتفه وفُقد 11 آخرون، اليوم (السبت)، إثر انهيار أرضي ضرب قرية في محافظة سويتشوان التابعة لمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وأفادت السلطات المحلية بأن الانهيار وقع نحو الساعة الرابعة فجراً في قرية مينغكنغ التابعة لبلدة قاوبينغ، وأدى إلى تضرر 12 منزلاً، بينها 8 منازل دُمّرت بالكامل، فيما لحقت أضرار بأربعة منازل أخرى.

عمليات بحث عن المفقودين

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة أشخاص من موقع الانهيار، توفي أحدهم، فيما كان الآخران بحالة جيدة، بينما لا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين.

ودفعت السلطات بفرق من أجهزة الطوارئ والإطفاء والصحة والشرطة والنقل والكهرباء والاتصالات إلى المنطقة، لمواصلة عمليات البحث عن المفقودين ونقل المتضررين وتأمين المنطقة من مخاطر انهيارات إضافية.

أمطار غزيرة سبقت الانهيار

وجاء الحادث بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الأيام الماضية، في ظل تأثيرات إعصار «ساودل»، الذي تسبب في فيضانات وأحوال جوية قاسية بعدد من المناطق الصينية.