تحبس أنفاس العالم أمام كابوس مناخي جامح لم تشهده البشرية منذ أكثر من أربعة عقود؛ فالأمر لم يعد مجرد «تقلبات طقس» اعتيادية، بل غول بيئي ينبعث من أعماق المحيط الهادئ ليقلب موازين الحياة على اليابسة، وسط إعلان أممي مرعب يؤكد أن الكارثة لن تبدأ في الانحسار قبل فبراير 2027.

سجلت مياه المحيطات قفزات حرارية مفزعة وصلت إلى 2.6 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية. هذا الغليان المفاجئ أطاح بالنماذج المناخية المعمول بها، مما دفع الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو للإعلان صراحة أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية اخترقت كل السقوف المعيارية ورسمت خريطة مناخية مرعبة لا تشبه أي شيء شهدناه سابقاً.

واللافت أن احتمالات استمرار الظاهرة بنسبة 100% تضع البشرية أمام عامين من الاضطرابات الجوية العنيفة، والتي تتركز في ثلاث بؤر خطر:

جحيم الضدين القاتلين: موجات جفاف حارقة تلتهم المحاصيل وتضرب أمن الغذاء والمياه، تقابلها على الجانب الآخر سحب طوفانية وفيضانات تجرف المدن والبنى التحتية.

الوقود الأحفوري يسكب البنزين: الامتزاج القاتل بين «إل نينيو» والاحتباس الحراري الناتج عن التلوث البشري يُنذر بتحويل مواسم الصيف القادمة إلى «أفران مفتوحة».

انهيار الخدمات الحيوية: ضغوط غير مسبوقة على شبكات الطاقة للتبريد، وارتفاع كوارث الصدمات الحرارية التي تهدد المنظومات الصحية عالمياً.

وفي مواجهة هذا الموقف المصيري، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن «الخطر المناخي يتضخم أمام أعيننا»، مشدداً على أن العالم دخل رسمياً «منطقة عالية المخاطر». الموقف لم يعد يتحمل المناورات، والسباق تحوّل إلى معركة بقاء بين جنون الطقس وقدرة البشرية على الصمود.