توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة وشبه انعدام للرؤية

وأوضح المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على أجزاء من تلك المناطق، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف التقرير أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر.. أمواج تصل إلى مترين

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومترًا في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، وتكون حالة البحر متوسطة الموج.

الخليج العربي.. رياح جنوبية شرقية

وعلى الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومترًا في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.