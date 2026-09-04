أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن الأمر الملكي الكريم جاء بترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية 9 قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، كما شمل ترقية قاضٍ إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 4 قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 16 قاضياً إلى درجة (قاضي/أ)، إضافة إلى ترقية قاضيين إلى درجة (قاضي/ج)، كما تضمن الأمر الملكي الكريم تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وقال الدكتور علي الأحيدب: إن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة ولي العهد، والذي يؤكده هذا الأمر الملكي الكريم بدعم ديوان المظالم، وتحفيز قضاته وكوادره في كل المجالات، ومواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة.