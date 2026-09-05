أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان (روسبوتريبنادزور) آنا بوبوفا، أن روسيا سجّلت دواءً محلياً مضاداً للجدري يحمل اسم «نيوخ-14»، مؤكدة فعاليته.

وقالت بوبوفا في تصريحات: «تم تسجيل دواء نيوخ-14 المضاد للجدري، وهو فعّال».

ويُستخدم دواء نيوخ-14 لعلاج العدوى الناجمة عن فايروس الجدري الطبيعي، وجدري القرود، وجدري البقر، وقد تم تطويره من قبل المركز العلمي الحكومي لعلم الفايروسات والتكنولوجيا الحيوية «فيكتور» التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك (روسبوتريبنادزور).

يذكر أن الجدري هو مرض فايروسي معدٍ، أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليه في عام 1980، لكن مخاوف عادت إلى الظهور مع تفشّي جدري القرود في عدة دول، مما دفع روسيا إلى تطوير أدوية ولقاحات للتصدي لهذا الفايروس.