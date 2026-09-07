تأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتقديم دعم جديد للبنك المركزي اليمني؛ حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإرساءً لمقوّمات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط الأسواق التجارية، ودعم التعافي المستدام في اليمن.

ويأتي هذا الدعم امتداداً لمواقف المملكة إلى جانب اليمن قيادةً وشعباً في كل الظروف، وعلى كل المستويات، وفي جميع المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية؛ لتأمين الخدمات الضرورية والمتطلبات اليومية للشعب اليمني، الذي لا يزال يعاني جرّاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على الشرعية، وسيطرتها على جزء كبير من اليمن، حيث تمارس هذه المليشيات القتل والتعذيب بحق أبناء الشعب اليمني، وتنهب ممتلكاتهم، وتنتهك حقوقهم، وتعتدي على حرياتهم.

ولم يتوقّف دعم المملكة عند هذا الحد، بل امتد إلى معالجة بعض الاختلالات الاقتصادية التي أثّرت على مستوى معيشة سكان المحافظات المحررة، من خلال إعادة تأهيل الموانئ والمطارات؛ لإيجاد مداخيل إضافية، واستحداث محطات للكهرباء والماء؛ لتلافي الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمات، وهو ما كان ولا يزال محل تقدير المواطن اليمني، الذي ينظر إلى جهود المملكة بالتقدير والاحترام.