نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمركز خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الكاميرونية ياوندي، أمس، الدورة العلمية الثالثة لتأهيل الأئمة والخطباء وطلبة العلم بعنوان «العقيدة الصحيحة وأثرها في تحقيق الأمن الفكري»، وتستمر 5 أيام، ضمن البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها الوزارة خارج المملكة.

وتناولت الدورة فضل طلب العلم وأهميته، والتمسّك بالعقيدة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب استعراض منهج المملكة في التمسك بالكتاب والسنة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والاعتدال.

كما تتناول الدورة موضوعات تهدف إلى تأهيل الأئمة والخطباء وطلبة العلم، وتعزيز دورهم في نشر العلم الشرعي الصحيح وترسيخ الأمن الفكري، والتحذير من الغلو والتطرف والأفكار المنحرفة، وتعزيز قيم التعايش والتسامح في المجتمعات.