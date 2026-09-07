تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة، والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.

كما أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.