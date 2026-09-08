ندّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، اليوم، بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، مستنكرًا الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مدن (أبها وخميس مشيط وجازان ونجران)، التي طالت أعيانًا مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

انتهاك صريح للسيادة

وقال: «إننا في لبنان نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة شقيقة وتهديدًا مباشرًا لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

وأعرب رئيس الجمهورية اللبناني عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، مشددًا على أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة.

وتمنى الرئيس عون الشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددًا وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها.