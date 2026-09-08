هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات عسكرية، اليوم، مساكن ومنشآت في مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينياً على الأقل، بينهم سيدة وأطفال، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم.



ارتفاع حصيلة الضحايا



وفي سياق الأحداث، قُتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، دراجة نارية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,658 شهيداً و174,622 مصاباً بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والمباني السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.



اقتحام المسجد الأقصى



واقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمس، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في ساحاته لعدة ساعات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين للأقصى.