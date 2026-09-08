لصان يسرقان أعمال رينوار ويتركان لوحة أثناء الهروب  

شهد متحف رينوار في مدينة كاني-سور-مير جنوب فرنسا، فجر الثلاثاء، عملية اقتحام نفذها شخصان تمكنا من سرقة أربعة أعمال فنية قبل أن يلوذا بالفرار، تاركين إحدى اللوحات خلفهما أثناء الهروب، في حادثة أعادت تسليط الضوء على استهداف المتاحف الأوروبية من قبل شبكات السرقة المنظمة.

وبحسب السلطات الفرنسية، فقد دوّى إنذار المتحف عند الساعة 5:48 صباحًا، لتصل الشرطة إلى الموقع خلال خمس دقائق فقط، حيث أظهرت كاميرات المراقبة المشتبه بهما وهما يغادران مسرعين، ويسقطان إحدى اللوحات التي كانت بحوزتهما. وبدأت القوات المحلية والوطنية عملية مطاردة واسعة لتحديد هويتهما واستعادة الأعمال المسروقة، وسط غياب أي معلومات حول قيمة القطع الفنية التي اختفت.

ويُعد المتحف، الذي تأسس عام 1960 وخضع لعمليات تجديد خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، من أبرز المعالم الثقافية في جنوب فرنسا، إذ يحتفي بإرث الرسام الانطباعي الشهير بيير-أوغست رينوار، الذي توفي عام 1919، وتُعد أعماله من بين الأكثر قيمة في تاريخ الفن الأوروبي.



