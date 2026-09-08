أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- العدوان الآثم لميليشيا الحوثي الإرهابية على أعيان مدنية واقتصادية في أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران بالمملكة العربية السعودية، ومواصلتها استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد الملاحة البحرية الدولية.

التنديد بالاعتداءات الإجرامية

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكِّد النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وجدّد الشيخ الدكتور العيسى باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها كافة التأكيد للتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلاً الله تعالى أن يحفظها أرضاً وقيادة وشعباً من كل سوء ومكروه.