كشفت التحقيقات الأمنية في المغرب ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 74 عاماً، بعد العثور على جثمانه داخل منزله بمدينة تيكوين، في واقعة قادت التحريات إلى توقيف شاب للاشتباه بتورطه في الجريمة.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتَي أغادير وتيكوين، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 19 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عمد بدافع السرقة.

وبحسب تقارير صحفية محلية، باشرت مصالح الأمن الوطني بمدينة تيكوين إجراءات معاينة الجثمان داخل المنزل، حيث تبين وجود آثار اعتداء جسدي باستخدام سلاح أبيض وأداة راضة.

وأفضت التحريات الميدانية والأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة إلى تحديد هوية المشتبه به، قبل توقيفه وإخضاعه للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة والدوافع المحتملة وراء ارتكابها.

وأظهرت المعطيات الأولية للتحقيق، أن المشتبه به اعتدى على الضحية، ما تسبب في إصابته بجروح على مستوى الرأس وأجزاء أخرى من جسده، أفضت إلى وفاته. ولا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد جميع ظروف وملابسات الجريمة بشكل دقيق.

كما أسفرت عملية التوقيف عن حجز مبلغ مالي بحوزة المشتبه به، يُشتبه بارتباطه بالعائدات المتحصلة من الجريمة، إلى جانب ضبط بعض الوسائل والأدلة التي يُحتمل صلتها بالواقعة.

وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف استكمال التحقيق والكشف عن جميع تفاصيل القضية، قبل إحالة المشتبه به إلى العدالة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.