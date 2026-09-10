في مشهد غير مألوف، تحولت شجرة معمّرة تتوسط أحد الطرق العامة في مدينة عثمانية التركية إلى معلم لافت يجذب السكان والزوار، بعدما اختارت البلدية الإبقاء عليها خلال أعمال تنظيم المنطقة، لتصبح اليوم واقفة في منتصف الطريق بدلاً من أن تختفي تحت أعمال التطوير.

وتقع الشجرة، التي تنتمي إلى أحد أصناف السرو، في شارع «إلبر أورتايلي» بحي «فاكي أوشاغي»، وتفصل أحد مساري الطريق عن مسارين يسيران في الاتجاه نفسه، في مشهد أثار فضول المارة ودفع كثيرين إلى التوقف لالتقاط الصور بجوارها.

وبحسب تقارير محلية، تحوّل الحي إلى وجهة أكثر نشاطاً للزوار والمصورين بعد الحفاظ على الشجرة وتنظيم المساحة المحيطة بها، لتنتقل قصتها من مجرد شجرة قديمة في المنطقة إلى مشهد متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يقتصر تأثير الشجرة على جذب الزوار والتقاط الصور، بل امتد إلى النشاط التجاري في المنطقة، إذ أكد أصحاب المحلات الواقعة في الشارع أن زيادة أعداد الزوار ساهمت في إنعاش حركة البيع، بعدما كان المكان يشهد في السابق حركة محدودة من السيارات والزوار.

من أرض عائلية إلى وسط الطريق

وكانت الشجرة في الماضي تقع داخل أرض مملوكة لعائلة محلية، ويُعتقد أن عمرها يعود إلى نحو 200 عام، قبل أن تدخل المنطقة ضمن مشروع لاستملَاك الأراضي وتنظيم الطريق.

ومع أعمال التطوير، كان مصير الشجرة مرشحاً للقطع، إلا أن قرار الإبقاء عليها غيّر شكل المكان بالكامل، وحوّلها إلى واحدة من أبرز نقاط الجذب في الحي، لتثبت أن الحفاظ على معلم طبيعي قديم يمكن أن يمنح منطقة عادية هوية جديدة، ويصنع منها وجهة يقصدها الناس.