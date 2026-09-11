تفجرت كواليس الدراما المصرية مبكراً على وقع أزمة ساخنة أشعل فتيلها منشور مثير للجدل نشرته الإعلامية ريهام سعيد ووجهته بعنف إلى الفنانة غادة عبدالرازق، على خلفية أنباء تفيد بمشاركتها للنجم محمد رمضان في مسلسله المرتقب «عشماوي» المقرر عرضه في رمضان 2027. وتسببت رسالة ريهام سعيد في إحداث ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تُقدم على حذفها بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» تصميماً بالذكاء الاصطناعي لـ«بوستر» تخيلي للمسلسل، يظهر فيه محمد رمضان في المقدمة وخلفه غادة عبدالرازق، لتنفجر غضباً وتكتب معاتبة: «ما ينفعش أبداً تبقي ورا محمد رمضان، إنتي قدّام أي حد، لو نسيتي تاريخك وأعمالك أفكّرك». وجاء هذا الهجوم بالتزامن مع تسريبات عن انضمام غادة لبطولة العمل إلى جانب محمد رمضان ومي عمر، في مشروع درامي ضخم يشهد عودة محمد رمضان للشاشة الرمضانية بعد غياب استمر لثلاث سنوات منذ نجاحه الكبير في «جعفر العمدة».

وبينما تتكتم الشركة المنتجة وفريق العمل على تأكيد أو نفي هذه الأنباء المتعلقة بانضمام غادة عبدالرازق لمسلسل «عشماوي» الذي يشرف على إخراجه بيتر ميمي وتأليفه محمد إسماعيل أمين، فتح منشور ريهام سعيد وحذفه السريع باب التكهنات واسعاً حول كواليس النجومية وترتيب الأسماء على «تترات» الأعمال الكبرى، محولاً الأنباء المتداولة إلى حديث الشارع الفني.