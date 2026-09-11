أكدت «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر لها، إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس دمج شركة إلكترونيك آرتس (Electronic Arts) مع سافي غيمز (Savvy Games)، في صفقة من شأنها أن تجمع ألعاباً شهيرة مثل «Madden NFL» و«Pokémon Go» تحت مظلة واحدة.



وبينت بلومبيرغ بحسب المصادر، إن مسؤولين تنفيذيين في صندوق الاستثمارات العامة يدرسون خططاً لإنشاء واحدة من أكبر شركات الألعاب في العالم، بما يضمن تنسيقاً أفضل بين أصول الصندوق، مشيرة إلى أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، ومن غير المرجح إتمام الصفقة قبل استكمال «سافي» استحواذها بقيمة 6 مليارات دولار على شركة «مونتون» (Moonton) الصينية لألعاب الهواتف المحمولة.



وذكرت أنه من شأن هذا الدمج أن يمثل تحولاً كبيراً في هيكل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في قطاع الألعاب، إذ قد يمنحه كياناً واحداً يمكن من خلاله تنفيذ عمليات استحواذ، وتطوير الألعاب، والاستفادة من حقوق الملكية الفكرية عبر مختلف أجزاء صناعة تبلغ قيمتها 214 مليار دولار.



وكانت شركة إلكترونيك آرتس قد أعلنت الشهر الماضي، اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ويضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، حيث سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات مقابل كل سهم، فيما أوقف تداول أسهمها وأُلغي إدراجها من سوق ناسداك، لتتحول إلى شركة خاصة مملوكة للتحالف.