كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن المملكة تواصل بناء نموذج متكامل لجذب شركات الذكاء الاصطناعي وتسريع نموها، يرتكز على توفير القدرات الحوسبية، ورأس المال، والوصول إلى العملاء. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في النسخة الرابعة من منتدى قادة المستقبل (Frontier Leaders Forum 2026)، المنعقد في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا تحت شعار «AI Forward: A Global Frontier»، بمشاركة نخبة من قادة الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار ورأس المال الجريء والابتكار من الولايات المتحدة والعالم.



وأشار إلى تجربة شركة «غروك» بوصفها نموذجًا لهذا النهج، موضحًا أن المملكة كانت من أوائل الداعمين للشركة من خلال تمكينها من الوصول إلى كبار العملاء، والاستثمار فيها، وتوفير بيئة تساعدها على التوسع، مؤكدًا أن الهدف هو تكرار هذه التجربة مع شركات عالمية جديدة.



وبيّن أن المملكة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على تطوير أكثر من 14 جيجاواط من القدرات الحوسبية، بما يدعم حاجات شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة البنية التحتية.



وأبرز توسع المملكة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي والواقعي، من التطبيقات الصحية، إلى تمكين الموظفين الحكوميين بالوكلاء الأذكياء، وصولًا إلى استخدام الأنظمة الذاتية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.



وأكد أن المملكة ستواصل شراكتها مع وادي السيليكون عبر المواهب والتقنية والثقة، إلى جانب توفير القدرات الحوسبية والعملاء ورأس المال، لتمكين الجيل القادم من شركات الذكاء الاصطناعي من النمو والتوسع عالميًا.



وضمن أعمال الزيارة، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سلسلة من الاجتماعات لمناقشة توسيع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتطوير النماذج والتطبيقات المتقدمة، وتعزيز تكاملها مع البنية التحتية والقدرات الحوسبية التي تطورها هيوماين، حيث ناقش مع الرئيس التنفيذي لشركة جنرال كاتاليست، هيمانت تانيجا، توسيع استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في المملكة، وتمكين شركات محفظتها الاستثمارية من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقية ونشرها، والاستفادة من قدرات هيوماين الحوسبية لتسريع تشغيلها في القطاعات ذات الأولوية.



وفي مجال تطوير النماذج، اجتمع وزير الاتصالات مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Arcee AI، مارك مكواد؛ لمناقشة توسيع استخدام نماذج «Trinity» المفتوحة والنماذج المخصصة للمؤسسات، وتمكين تشغيلها عبر البنية التحتية والقدرات الحوسبية لهيوماين، ودعم تطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص والتشغيل في البيئات الخاصة والسحابية، وناقش مع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Engramme، غابيريال كيرمان، تطوير تطبيقات الذاكرة والتعلم المستمر للذكاء الاصطناعي، وتمكين المؤسسات من بناء نماذج تتعلم من معارفها وسياقاتها الخاصة، وتسريع تشغيل حلول الشركة عبر البنية التحتية لهيوماين؛ بما يرفع كفاءة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوكلاء على نطاق واسع.



وفي مجال البنية التحتية، اجتمع السواحه مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوبرمايكرو، تشارلز ليانغ؛ لمناقشة تسريع توفير حلول مصانع الذكاء الاصطناعي عبر البنية التحتية والقدرات الحوسبية التي تطورها هيوماين، وتوسيع استخدام الأنظمة المتكاملة والتبريد السائل والبنية عالية الكثافة، بما يرفع كفاءة الطاقة ويسرّع تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.



وناقش وزير الاتصالات مع الرئيس التنفيذي لشركة Upscale AI بارون كار، تسريع دمج حلول شبكات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء ضمن البنية التحتية لهيوماين، ورفع كفاءة الربط بين المسرّعات والذاكرة ووحدات التخزين، بما يعزز الاستفادة من الموارد الحوسبية ويدعم تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



واجتمع مع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Velaura AI راجيف خيماني؛ لمناقشة دمج تقنيات الحوسبة فائقة الكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن البنية التحتية والقدرات الحوسبية التي تطورها هيوماين، بما يرفع كفاءة تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ويدعم التوسع في تطبيقاته العملية والأنظمة الذاتية.



وتدعم هذه الاجتماعات جهود المملكة لتعزيز التكامل بين الاستثمارات والقدرات الحوسبية والنماذج والتطبيقات المتقدمة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتقنية والابتكار التقني والذكاء الاصطناعي.