أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (الجمعة)، مقتل قائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري، خلال غارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» تنفيذ العملية.



وقالت القسام إن اليازوري، الذي كان عضواً في المجلس القيادي الأعلى للحركة وقائداً للواء خان يونس، قتل مساء أمس (الخميس)، مشيرة إلى أنه أدى دوراً بارزاً في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.



من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اليازوري، إلى جانب قائد سرية يدعى حذيفة معمر وعنصر آخر يدعى محمد بهجت راضي، في الغارة التي استهدفت خان يونس.



وقال الجيش إن اليازوري كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع هجمات ضد القوات الإسرائيلية وإعادة بناء القدرات العسكرية للواء خان يونس، الذي تعرض لضربات واسعة خلال الحرب.

القيادي في حماس القتيل

ويأتي مقتل اليازوري ضمن سلسلة استهدافات إسرائيلية لقيادات اللواء، إذ أعلنت إسرائيل في يوليو 2024 مقتل رافع سلامة، الذي كان يتولى قيادة لواء خان يونس، في غارة على المنطقة ذاتها، وقالت إنه كان من المقربين من محمد الضيف، القائد العام السابق للجناح العسكري لحماس.



ويعد لواء خان يونس أحد التشكيلات الرئيسية في الهيكل العسكري لحماس جنوب القطاع، فيما تمثل مدينة خان يونس قاعدة مهمة لعدد من أبرز قيادات الحركة، بينهم يحيى السنوار وشقيقه محمد السنوار.



ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات برية واعتقالات في قطاع غزة. وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً جديداً، إذ قالت مصادر طبية إن غارات إسرائيلية خلال يومي 9 و10 سبتمبر أسفرت عن سقوط قتلى، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع ومنشآت مرتبطة بحماس.



كما نفذت قوات خاصة إسرائيلية في الأول من سبتمبر عملية داخل مدينة غزة، أسفرت، وفق الجيش الإسرائيلي، عن اعتقال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس.