تختتم مساء اليوم (الأحد)، مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات، حيث يستضيف نيوم فريق الفتح الساعة 7:20 مساءً، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، فيما يلتقي الدرعية مع أبها الساعة 9:00 مساءً، على ملعب الأول بارك في الرياض، ويواجه فريق الرياض نظيره الخلود الساعة 9:00 مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض. وتكتسب المباريات أهمية كبيرة في ظل اختلاف أهداف الفرق بين المنافسة على المراكز المتقدمة ومحاولة تحسين الموقف في جدول الترتيب بالدوري.

يدخل نيوم المواجهة برصيد 12 نقطة، بعد بداية قوية حقق خلالها أربعة انتصارات مقابل خسارتين، بينما يبحث الفتح عن انتصاره الأول بعدما جمع ثلاث نقاط فقط من ست جولات.

ويستقبل الدرعية فريق أبها على ملعب الأول بارك في مواجهة يدخلها أصحاب الأرض بمعنويات أفضل، بعدما حصلوا على 10 نقاط من ست جولات، بينما يحتل أبها المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

ويحل الخلود ضيفاً على الرياض، ويبحث صاحب الأرض عن استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف الخلود، الذي يقدم بداية مميزة ولديه في رصيده 12 نقطة دون خسارة حتى الآن، بينما يملك الرياض خمس نقاط.