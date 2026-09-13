أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية على خلفية استهداف المملكة العربية السعودية، بعد ثبوت انطلاق الهجمات من موقع داخل محافظة ميسان.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، بتشكيل مجلس تحقيقي في قيادة عمليات ميسان، وإعفاء قائد العمليات من منصبه، بعد ثبوت أن الهجمات التي استهدفت المملكة انطلقت من موقع داخل المحافظة.

كما وجّه بإعفاء قائد شرطة ميسان، ونقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى «الإمرة»، وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة.

وأكدت الحكومة العراقية إدانتها للهجمات التي استهدفت المملكة، ورفضها أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها، فيما وجّه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل في ملابسات الهجمات وتحديد المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: إن الحكومة تدين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترفض أي اعتداء من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو الإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وثمّنت الحكومة العراقية موقف المملكة وتجاوبها مع الجهود العراقية لاحتواء الموقف، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره واستمرار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين.

وشدد البيان، على أن العراق لن يتهاون مع أي نشاط يهدد أمن العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الهجمات.

وأكد، أن العراق سيواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ حسن الجوار، وحماية المصالح العراقية ودوره الإيجابي في المنطقة.

وجددت الحكومة العراقية تأكيدها أن الأراضي والأجواء العراقية لن تكون منطلقاً لشن هجمات على أي دولة، مشددة على احترام سيادة الدول ورفض الاعتداءات، والعمل على أن تكون علاقات العراق مع دول الجوار جسراً للتعاون والاستقرار.

من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية من داخل الأراضي العراقية، وجدد رفضه استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائه لتهديد أمن المملكة العربية السعودية أو أي من دول الجوار، وعد ذلك أمرًا مرفوضًا ومدانًا ولا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع أشقائه وجيرانه.

كما أدانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب النفط في المملكة، وأعربت عن تضامنها الكامل معها، مؤكدة دعمها إجراءات الحكومة الاتحادية للتحقيق في الهجمات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

وشددت رئاسة الإقليم على ضرورة ألا تكون الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد أو الاعتداء على دول الجوار، مؤكدة دعم مبادئ السيادة وحسن الجوار والحوار والتعاون.

بدوره، أكد ائتلاف الإعمار والتنمية التزامه بالدستور الذي يحظر استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، معلناً دعمه إجراءات الحكومة في فرض القانون وتعزيز الاستقرار، عقب استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من داخل العراق، مشدداً على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي وحماية السيادة العراقية.

وأدان رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني، التهديدات التي تعرضت لها المملكة، معلناً دعمه إجراءات الحكومة العراقية.