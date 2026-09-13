أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب «شرق ـ غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، بعدة مسيّرات قادمة من العراق، ما نتج عنه إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها.

وقالت الوزارة، في بيان أمس: «توضح المملكة بأنه بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية».

وأكدت الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.