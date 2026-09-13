أبدى عدد من أهالي الحوية شمال الطائف، في حديثهم لـ«عكاظ»، تذمرهم من الانتشار المتزايد لطيور الحمَام داخل الأحياء السكنية، بعد أن باتت تتجمع بأعداد كبيرة على أسطح المباني والنوافذ، مسببة إزعاجاً للسكان، وتلوثاً للمنازل، وتشويهاً للمظهر العام.

وقال فهد العتيبي: إن الحمَام أصبح مصدر إزعاج متكرر، إذ تتخذ الطيور من نوافذ المنازل مأوى لها، ما يؤدي إلى تراكم مخلفاتها على الزجاج، فضلاً عن دخول الحشرات إلى بعض الغرف. وأوضح محمد الحارثي، أن انتشار الحمَام أسهم في تشويه المظهر العام للأحياء، مشيراً إلى أن بعض السكان اضطُروا إلى تركيب شِباك معدنية على النوافذ للحد من دخول الطيور، إلا أن هذه الحلول تظل مؤقتة ولا تعالج المشكلة من جذورها.

وأشار سعود السفياني إلى أن مخلّفات الطيور تتسبب في انبعاث روائح غير مرغوبة، وتجمع الحشرات، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل لمعالجة الظاهرة من خلال إزالة الأعشاش، وتنظيف الأسطح، وتكثيف أعمال المكافحة، حفاظاً على النظافة العامة وسلامة البيئة السكنية.