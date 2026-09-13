لم يصمد مشروع عبارة وادي خمران في محافظة الحرث بمنطقة جازان أمام مياه الأمطار سوى ساعة واحدة، إذ كشفت الأمطار تهالك طبقة الأسفلت التي جرى تنفيذها قبل نحو أربعة أشهر، ما أثار تساؤلات مرتادي الطريق الرابط بين قرى الراحة وطريق الحرث العام، حول جودة التنفيذ ومطابقة المشروع المواصفات المعتمدة.

وقال عدد من مرتادي الطريق لـ«عكاظ»: إن مياه الأمطار كشفت - بحسب وصفهم - ضعف تنفيذ طبقة الأسفلت، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالوقوف على المشروع ومحاسبة الجهة المتسببة في عدم مطابقته المواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأوضح أحمد علي، أن طبقة الأسفلت المنفذة على الكُبري «ضعيفة جداً»، ولم تصمد أمام بداية موسم الأمطار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الطريق يحتاج إلى إعادة تأهيل، لوجود عدد كبير من الحفر والمطبات التي تعيق حركة المركبات.

بدوره، أكد عبدالله عبدالرحمن، أن الدولة لم تألُ جهداً في تنفيذ المشاريع، إلا أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى متابعة ورقابة دقيقة من الجهات المشرفة أثناء مراحل التنفيذ، مبيناً أنه تم رفع أكثر من بلاغ بشأن وضع الطريق، دون أن يجدوا تجاوباً حتى الآن.

ويعاني الكُبري والطريق الرابط بين قرى الراحة وطريق الحرث العام من الحفر والتلف، فيما يطالب السكان بإصلاحه ورفع كفاءته، نظراً لأهميته في خدمة أكثر من 20 قرية، إضافة إلى المدارس والمراكز الصحية والأمنية الواقعة على امتداد الطريق.