تسبب إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في مخطط سندس بحي الواحة في جدة، في اختناقات مرورية متكررة، وسط استياء السكان ومستخدمي الطريق من استمرار الأعمال لفترة طويلة، دون إنجاز يعيد الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ورصدت «عكاظ»، تكدس المركبات في المساحة المحدودة المتاحة للمرور، فيما امتدت آثار الازدحام إلى المنازل المطلة على الطريق، حيث يواجه السكان إزعاجاً متكرراً جراء استخدام قائدي المركبات لمنبهات السيارات في محاولة لتجاوز الاختناق المروري.

وأوضح سعيد الزهراني، أن معاناة السكان تفاقمت بالتزامن مع عودة المدارس وانتظام الدوام الرسمي، مشيراً إلى أن الحركة تبلغ ذروتها خلال ساعات الصباح، وقد يصل الازدحام أحياناً إلى توقف الطريق بالكامل، ما يؤدي إلى تأخر الطلاب والموظفين عن وجهاتهم.

وأكد عبدالرحمن حريق، أن اعتراض السكان لا يتعلق بتنفيذ المشروع، باعتبار أن أعمال التطوير والصيانة مطلب ضروري، وإنما بسبب طول فترة إغلاق الشارع الرئيسي، وعدم توفير مسارات بديلة تستوعب الكثافة المرورية، خصوصاً مع عودة المدارس والموظفين إلى أعمالهم.

وطالب صالح آل مسفر، الجهات المختصة بالوقوف على الموقع، والوقوف على أسباب تأخر المشروع، وإلزام الشركة المنفذة بتسريع الأعمال، مع فتح أكبر مساحة ممكنة من الطريق، وتوفير تحويلات ومسارات مرورية آمنة إلى حين اكتمال المشروع.

وتساءل سكان المخطط عن المدة المحددة لإنجاز المشروع، ومبررات استمرار إغلاق نحو 90% من شارع رئيسي يخدم المخطط، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع التطويرية ضرورة، إلا أن ذلك يتطلب مراعاة مصالح السكان، وضمان سلامتهم وانسيابية تنقلهم.