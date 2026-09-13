أعلنت شركة OpenAI إطلاق «ChatGPT for Financial Services»، نسخة متخصصة تستهدف العاملين في القطاع المالي، وفي مقدمتهم مصرفيو الاستثمار ومحللو الأسهم، في خطوة توسّع حضور الذكاء الاصطناعي داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية للبيانات والدقة والامتثال.

وطُورت الخدمة، بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«إيفركور» كشريكين في التصميم، فيما تعتمد على نموذج GPT-6 Astra، وتدمج بيانات مالية من مزودين من بينهم LSEG وPitchBook وDaloopa. وتتيح للمستخدمين إجراء الأبحاث، وبناء النماذج المالية، وإعداد مواد العملاء والعروض الاستثمارية باستخدام قوالب المؤسسات نفسها.

وتتضمن المنصة ضوابط مخصصة للقطاع المالي، تشمل إدارة الصلاحيات والتشفير وإتاحة سجلات يمكن استخدامها في إجراءات التدقيق والامتثال، إلى جانب ربط اشتراكات بيانات خارجية مثل FactSet وS&P Global.

ويكشف الإطلاق، انتقال المنافسة في الذكاء الاصطناعي من الأدوات العامة إلى حلول متخصصة ترتبط مباشرة ببيئات العمل المهنية، مع خطط لتوسيع الخدمة لاحقاً إلى مجالات مالية أوسع.