أصبح النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، أعظم الحراس الأجانب الذين مروا على تاريخ دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما كسر الأرقام ووصل إلى 42 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه بقميص «الزعيم» منذ انضمامه إليه في صيف 2023، وذلك بعد محافظته على مرماه دون تسجيل أي هدف في لقاء فريقه أمام التعاون.



فمنذ انضم بونو إلى الهلال من فريق إشبيلية الإسباني، استطاع أن يفرض نفسه رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، إذ وزّع رصيده المتميز من الشباك النظيفة على النحو التالي عبر المواسم التالية: موسم 2023/24: 15 شباكاً نظيفاً، وموسم 2024/25: 9 شباكات نظيفة، وموسم 2025/26: 14 شباكاً نظيفاً، والموسم الحالي 2026/27: 3 شباكات نظيفة حتى الآن.



هذا الرصيد المكون من 42 مباراة جعله أكثر حارس أجنبي تحقيقاً لهذا الإنجاز التاريخي في المسابقة، متفوقاً على كبار المنافسين، ومؤكداً استقراره وطول فترة عطائه التي نادراً ما تتأثر بالظروف.



ثقة لا تتزعزع



يتميز بونو بقدرة فائقة على القراءة المسبقة للعب، والهدوء تحت الضغط، والتصدي للكرات الصعبة وضربات الجزاء، مما أهله لنيل جائزة أفضل حارس في دوري روشن، واختياره كأفضل حارس أفريقي لعام 2025، فضلاً عن ترشيحه المتكرر لجوائز عالمية كجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم.



قوة وثبات



رغم المنافسة الشرسة مع أسماء كبيرة مثل ميندي وبينتو، يواصل بونو توسيع الفارق برصيده الناصع، ليصبح اسمه مرتبطاً بشكل رائع وكبير في الملاعب السعودية، هذا ويتطلع عشاقه إلى زيادة الغلة الرقمية في المباريات القادمة، وهم واثقون بأن السور المغربي لا يزال في قمة عطائه وجاهزيته.