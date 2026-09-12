انفرد فريق النصر بالرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة تسجيل في مباريات الدوري، بعدما سجل هدفاً في شباك الخليج، ليرفع عدد مبارياته المتتالية التي هز فيها الشباك إلى 94 مباراة.



وجاء هدف النصر عن طريق عبدالله الحمدان خلال مواجهة الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليكسر الفريق الرقم السابق البالغ 93 مباراة متتالية، الذي كان يتقاسمه مع ريفر بليت الأرجنتيني.



وكان النصر قد دخل مواجهة الخليج متساوياً مع ريفر بليت في الرقم القياسي، قبل أن يحسم هدف الحمدان الانفراد بالرقم ويمنح الفريق رقماً تاريخياً جديداً في منافسات الدوري.



وحافظ النصر على حضوره التهديفي طوال 94 مباراة دوري متتالية، في سلسلة امتدت عبر عدة مواسم بدأت من الثامن من ديسمبر لعام 2023، ليصبح صاحب أطول سلسلة تسجيل متتالية في مباريات الدوري.



ويأتي هذا الرقم نتيجة الاستمرارية الهجومية التي حافظ عليها النصر خلال مبارياته في الدوري، إذ لم يخرج من أي مباراة ضمن هذه السلسلة دون تسجيل هدف، قبل أن يواصلها أمام الخليج.