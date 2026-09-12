أعلن نادي التعاون إنهاء علاقته التعاقدية مع مدرب الفريق الأول، الصربي زاركو لازيتيتش، بعد الخسارة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة (6-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.



وجاء قرار إدارة التعاون عقب النتائج السلبية التي سجلها الفريق منذ انطلاق الموسم، إذ فشل في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته السبع في الدوري، مكتفياً بثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم.



وكان التعاون قد تعاقد مع لازيتيتش قبل انطلاق الموسم الحالي 2026-2027، وقاد الفريق في ثماني مباريات بمختلف البطولات، حقق خلالها انتصاراً وحيداً أمام ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين، مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم في دوري روشن.



وقدّم مجلس إدارة النادي شكره للمدرب الصربي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له التوفيق في مسيرته المقبلة.