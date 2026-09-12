أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال الفوز الكبير على التعاون بستة أهداف دون مقابل، مؤكداً أن لاعبيه خاضوا المباراة بتركيز عالٍ وقدموا أداءً مميزاً.



وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قدمنا مباراة ممتازة من حيث المستوى والتركيز، ونجحنا في تحقيق انتصار مهم قبل فترة التوقف، ونحن في صدارة ترتيب الدوري».



وأضاف: «اعتمدنا على المجموعة نفسها التي شاركت في المباراة الماضية، لكن هذه المرة حصل اللاعبون على فترة راحة أطول، وهو ما انعكس إيجابياً على جاهزيتهم وأدائهم».



وعن مارتينيلي، الذي سجل ثلاثة أهداف، أوضح مدرب الهلال: «يقدم مستويات عالية وأداءً كبيراً، وقد وصل قبل مباراة نيوم بيوم واحد فقط، ورغم ذلك ظهر بصورة جيدة، واليوم كان أكثر جاهزية ونجح في تسجيل الهاتريك».



وكشف إنزاغي أن تبديل مارتينيلي جاء بعد شعوره بآلام بسيطة في القدم، مشيراً إلى أن الهلال تنتظره بعد 72 ساعة أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية.