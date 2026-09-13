التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بكبار علماء الصومال، صاحَبَه عَقْدُ مُلتقًى بعنوان: «الصومالُ في قلب العالَم الإسلامي».



وثمّن العلماء هذا اللقاء، وما دار فيه من مناقشاتٍ تركَّزتْ على سُبُل مواجهة أفكار «التطرُّف» الدخيلة على المنهج الشرعي للشعب الصومالي، وأهمية حشد الجهود لتعزيزِ الوعي بمخاطرها وسُبلِ الوقاية منها.



وانتهى اللقاءُ إلى الاتفاق على مشروعٍ مُشترَكٍ يشتملُ على عددٍ من المبادرات والبرامج النوعية، بما يعزِّز التعاونَ العلميَّ والفكريَّ بين رابطة العالم الإسلامي وعلماء الصومال.