أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، واستهدافها مدن (خميس مشيط، وأبها، والطائف) بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة؛ ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، وتضرر عدد من المنازل والمركبات.

الشيخ الدكتور محمد العيسى.



نهج إجرامي يستهدف المدنيين



وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية، في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وجدد الشيخ العيسى باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها التأكيد للتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظها أرضاً وقيادة وشعباً من كل سوء ومكروه.