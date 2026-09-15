فيما سحبت السلطات العمانية ناقلة نفط وأجلت طاقمها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، تلقيها بلاغاً عن حادث جديد في مضيق هرمز، تمثل في تعرض سفينة لضربة بمقذوف مجهول أثناء وجودها في الممر المائي.



وقالت الهيئة البريطانية: إنها تلقت من مصدر موثوق بلاغاً عن إصابة السفينة بمقذوف لم تحدد طبيعته أو مصدره، مبينة أن البلاغ عن الواقعة ورد إليها في وقت متأخر، دون الكشف على الفور عن توقيت وقوع الحادث أو الموقع الدقيق للسفينة داخل مضيق هرمز.



وذكرت الهيئة أنه لا وجود لأي تقارير تفيد بوقوع أضرار بيئية نتيجة الحادث، لكنها لم تكشف اسم السفينة أو العلم الذي ترفعه أو طبيعة حمولتها، كما لم تتوافر على الفور معلومات بشأن وضع أفراد طاقمها.



من جانبها، أعلن مركز الأمن البحري العُماني، اليوم، سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات إثر تعرضها لهجوم قبالة سواحلها.



وأضاف المركز، في بيان، أنه تم إجلاء 23 فرداً من طاقم الناقلة «إلجايا»، فيما تتواصل عمليات البحث عن اثنين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين.



وذكر المركز أنه تم قطر ناقلة النفط «إلجايا»، التي ترفع علم بنما، إلى أحد الموانئ في سلطنة عُمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرّضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بُعد 103 أميال بحرية شمال شرقي محافظة مسندم.



يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة أخرى لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.



ويعد مضيق هرمز ممراً رئيسياً لحركة الملاحة وناقلات الطاقة، فيما تتزامن الحوادث الأخيرة مع تصاعد المخاطر التي تواجه حركة السفن في المنطقة.