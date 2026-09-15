تصدّر هاشتاق «#شعب_واحد_مصير_واحد» قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على منصة إكس (تويتر سابقاً) في مصر، بالتزامن مع زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى القاهرة في زيارة عمل تستضيفها الجمهورية المصرية (الثلاثاء).

تفاعل واسع من النشطاء

وتصدر الهاشتاق قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تفاعل معه آلاف النشطاء المصريين والسعوديين للتعبير عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين وتأكيد وحدة المصير والروابط المشتركة بين الشعبين.

كما امتلأت منصات فيسبوك وإكس وإنستقرام بعبارات الترحيب والتهاني بالزيارة، واعتبر كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن الهاشتاق يعبّر عن متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

تفاصيل زيارة ولي العهد إلى مصر

وبحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة عمل إلى مصر، على أن يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد، يعقبه اجتماع موسع يضم وفدي البلدين، إلى جانب مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريماً لضيفه.

وتركز الزيارة على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأتي في ظل تسارع الأزمات التي تمس أمن الخليج والبحر الأحمر وحرية الملاحة، إلى جانب ملفات غزة واليمن والسودان وسورية.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن التوقيت يتسم بحساسية بالغة في ظل تصاعد الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاطر المرتبطة بأمن البحر الأحمر والممرات الملاحية، فضلاً عن التطورات في اليمن وفلسطين وإيران والقرن الأفريقي.

العلاقات المصرية السعودية

ولا يُعد هذا الهاشتاق ظاهرة معزولة؛ فشعار «شعب واحد مصير واحد» تكرر استخدامه في مناسبات سابقة تعبيراً عن متانة العلاقات المصرية الخليجية بشكل عام، ففي لقاء سابق بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن أمنهما القومي كل لا يتجزأ باعتبار أن أمن الخليج العربي امتداد للأمن القومي المصري.

ويعكس تصدر الهاشتاق حالة من التفاعل الشعبي المصاحب للزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين القاهرة والرياض، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والاقتصادية نتائج المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي وولي العهد.