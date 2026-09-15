رفعت واشنطن اليوم الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار التنافس التجاري بين البلدين الجارين. وباتت بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، أُعفيت سلع كانت تخضع سابقاً لرسوم إضافية بالقدر نفسه، ويشمل ذلك السلع الاستهلاكية.

وأُعلن عن هذه التغييرات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فرضت أوتاوا رسومًا جمركية على منتجات أمريكية ردًا على رسوم إضافية كانت واشنطن قد فرضتها في وقت سابق.

رسوم على سلع أمريكية متنوعة

وكانت كندا قد أعلنت فرض رسوم جمركية مضادة تصل إلى 50% على مجموعة من السلع الأمريكية، ردّاً على مجموعة الرسوم الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات الكندية، نهاية الأسبوع الماضي. وستُطبق الرسوم الكندية على منتجات أمريكية تقارب قيمتها 28 مليار دولار كندي (20 مليار دولار أمريكي)، تشمل سلعاً متنوعة من الصلب إلى الأثاث، والتونة الطازجة، والقمصان القطنية، وفقاً لما أعلنه مسؤولون أخيراً.