سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 1.8% خلال شهر أغسطس 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2026، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع السنوي في معدل التضخم جاء بشكل رئيس نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، والنقل بنسبة 2%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.5%، متأثراً بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 13.3%، ومن بينها المجوهرات والساعات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 14.4%.

كما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة عروض العطلات بنسبة 4.7%.

وفي المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.6%، كما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.5%.

وبحسب الهيئة، كان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى المساهم الأكبر في معدل التضخم السنوي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، تلاه قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، ثم النقل بـ0.3 نقطة مئوية، فيما ساهم قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبقية الأقسام بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس بنسبة 0.1% مقارنة بيوليو، نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، والنقل بنسبة 0.6%، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8%، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.5%.

في المقابل، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.4%.

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تضم 582 عنصراً، جرى تحديدها استناداً إلى نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023 ومصادر بيانات تكميلية أخرى، فيما بدأت الهيئة نشر البيانات وفق المنهجية المحدثة اعتباراً من أغسطس 2025.