ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم (الثلاثاء)، مواصلة مكاسبها في الأسواق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار، بما يعادل 1.18%، لتصل إلى 106.93 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار، أو 1.24%، لتسجل 102.65 دولار للبرميل.

وجاء صعود الأسعار بعد جلسة شهدت تحركات ملحوظة في سوق النفط، إذ واصل الخامان تسجيل مكاسب في التعاملات المبكرة.

وتتابع الأسواق حركة أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار التداول عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب خام برنت مجدداً من مستوى 107 دولارات للبرميل.