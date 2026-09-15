صدر بيان دولي مشترك بين المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (آيكير)، عقب الاجتماع الوزاري المغلق الذي عُقد أمس بمدينة الرياض، ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 14 – 17 سبتمبر 2026، تحت شعار «تعاون دولي من أجل ذكاء اصطناعي مسؤول»، بمشاركة أكثر من 60 وزيراً وممثلاً دولياً حول العالم.

ورأس الاجتماع ممثل المملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (آيكير) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعن منظمة اليونسكو نائبة المدير العام للمنظمة آسا رينير.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور الغامدي، بضيوف المملكة في هذا المنتدى، مشيداً بالتعاون البناء مع منظمة اليونسكو في عدد من المجالات لما فيه خير ومصلحة شعوب العالم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أضحى يتطور بشكل متسارع مع التقدم الذي تشهده التقنيات الحديثة في أنحاء العالم.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

التعاون الدولي

شهد الاجتماع مناقشات مثرية بين الوزراء وكبار المسؤولين الممثلين لـ60 دولة في العالم، بشأن الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان إسهام تطويره ونشره واستخدامه في رفاه الإنسان والتنمية المستدامة والصالح العام، مؤكدين أهمية الاستمرار في الاسترشاد بتوصية اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أُقرت عام 2021، بوصفها الأداة المعيارية العالمية التي توفر إطاراً مشتركاً لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامه على نحو أخلاقي وآمن وشامل ومستدام، مما يعزز الصالح العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورفاه الإنسان.

توصية اليونسكو

أشاد المشاركون في الاجتماع بالدور الريادي لمنظمة اليونسكو في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وبمنهجية تقييم الجاهزية (RAM) وتقييم الأثر الأخلاقي (EIA)، بوصفهما أداتين عمليتين تدعمان الدول الأعضاء في صياغة السياسات الوطنية وتطوير الممارسات المؤسسية، مع تشجيع اليونسكو على تكثيف دعمها للدول الأعضاء لوضع إستراتيجيات وطنية تسترشد بهذه الأدوات وتأخذ في الاعتبار تباين السياقات والقدرات الوطنية والتنوع الثقافي واللغوي.

تقليص الفجوات

شدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي والحوار بين الثقافات والتعلم المتبادل، ولا سيما في ظل التطور التقني السريع والبيئة العالمية المعقدة، ودور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز الثقة والمشاركة الشاملة في تشكيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها، بمشاركة فاعلة من النساء والشباب، مع إيلاء اهتمام خاص لحاجات الدول النامية ومشاركتها - لا سيما في أفريقيا - والعمل على تقليص الفجوات في الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية.

تعزيز البنية التحتية

أكد المشاركون أهمية تعزيز البنية التحتية والقدرات المؤسسية والمهارات العامة وتبادل المعرفة بوصفها ركائز أساسية لضمان استخدام آمن وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية.

تحفيز الابتكار المسؤول

رحب رئيسا الاجتماع بروح الحوار والتعاون التي سادت مناقشات الوزراء، ودعيا الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة كافة إلى تعزيز تنفيذ توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر أُطر الحوكمة الوطنية وتنمية القدرات، ونوّها بأهمية دعم التعاون الدولي لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بشكل أخلاقي وآمن ومستدام، وحماية التنوع الثقافي واللغوي ومراعاة الأولويات والسياقات الوطنية، مع تعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين مختلف أصحاب المصلحة لتمكين الجميع من الاستفادة من هذه التقنيات، فضلاً عن تحفيز الابتكار المسؤول ومعالجة المخاطر المحتملة بما يحفظ حقوق الإنسان وكرامته، وتعزيز الإلمام بالذكاء الاصطناعي وتمكين الأطفال والشباب والمشاركة في حوكمته مع حماية حقوقهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.