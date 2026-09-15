رحبت روسيا بأي مقترح لوقف الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية المدنية مع أوكرانيا، في وقت أعلنت كييف استعدادها لاتخاذ خطوات للتهدئة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس (الاثنين)، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن موسكو ترحب بأي دعوة موجهة إلى كييف لوقف الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية المدنية، عادًّا ذلك خطوة إيجابية نحو تسوية النزاع مع أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات للتهدئة مع روسيا.

وسلّط زيلينسكي، في خطابه اليوم، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، الضوء على المقترح الأمريكي بشأن وقف متبادل للضربات على البنى التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة أولى نحو التهدئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.